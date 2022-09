Le prince Harry rend hommage à Elizabeth II, sa grand-mère, et évoque son immense tristesse

Le prince Harry a officiellement tenu à rendre hommage à sa grand-mère, la reine Elizabeth, en publiant un communiqué ce lundi.

Le prince Harry a officiellement tenu à rendre hommage à sa grand-mère, la reine Elizabeth, en publiant un communiqué ce lundi, selon des informations de la BBC. Harry et son épouse Meghan, notoirement en froid avec la famille royale depuis leur départ pour la Californie et leur interview à Oprah Winfrey, sont apparus samedi, pour la première fois, aux côtés de William et Kate.

Le prince Harry, dans son communiqué, évoque sa « tristesse » ainsi que les nombreux souvenirs avec sa « mamie » :

« Mamie, bien que cette séparation finale nous apporte une grande tristesse, je suis à jamais reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d'enfance, notre première rencontre en tant que commandant en chef, en passant par le premier moment où tu as rencontré mon épouse chérie et où tu as serré dans tes bras tes arrière-petits-enfants ».

Le prince Harry évoque aussi le poids de cette disparition et les conséquences pour la famille royale britannique :

« En célébrant la vie de ma grand-mère, Sa Majesté la reine, et en déplorant sa perte, nous nous rappelons tous de la boussole qui a guidé tant de monde par son engagement envers le service et le devoir ». Il ajoute « honorer » son père Charles III « dans son nouveau rôle » de roi.

Le communiqué du prince Harry en hommage à sa grand-mère, Elizabeth II, se termine avec ces mots :

« Merci pour ton engagement à servir, merci pour tes conseils avisés, merci pour ton sourire communicatif ».

L'émotion de Harry et William lors de la mort de leur mère, la princesse Diana, avait bouleversé le monde entier en 1997.