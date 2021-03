Le nombre de chiens empoisonnés par le chocolat va augmenter à l'occasion des fêtes de Pâques

Chocolat

Plus le chocolat est noir (riche en cacao), plus il contient de théobromine composant toxique pour le chien

Ne partagez pas vos oeufs de Pâques en chocolat avec votre chien ou votre chat, cela peut le tuer. Le chocolat contient, en effet, de la théobromine qui est un composant toxique pour le chien note la BBC.

Le niveau de toxicité dépend de la quantité et du type de chocolat avalé, le chocolat noir et la poudre de cacao étant les plus dangereux. 60% des vétérinaires britanniques interrogés ont déclaré avoir traité au moins un cas d'intoxication pendant les fêtes de Pâques

Les petits chiens et chiots sont les plus à risque d'intoxication à la théobromine en raison de leur taille et de leur poids.