Le Monde et Libération publient chacun le dernier dessin de Plantu et Willem

Le journal Le Monde et Libération ont publié les derniers dessins de Plantu et Willem dans leurs éditions du mercredi 31 mars. Les deux dessinateurs de presse partent à la retraite.

Plantu a signé ce mercredi 30 mars son dernier dessin en une du Monde. Le journal rend hommage dans un supplément de huit pages à son dessinateur vedette. La rédaction de Libération a sorti un numéro spécial ce mercredi 31 mars pour rendre hommage au travail de son caricaturiste Willem.

Hasard du calendrier, les deux dessinateurs de presse ont fait valoir leurs droits à la retraite dans leurs quotidiens respectifs au même moment.

Pour son dernier dessin en première page du Monde ce mercredi, Plantu montre le président Macron à l’Elysée, pertubé et ne sachant pas, à quelques heures de son allocution, quelles nouvelles mesures annoncer contre la Covid-19. Des petites souris agitent d’ailleurs un mouchoir pour dire au revoir.

Plantu sera « remplacé » par des dessinateurs et dessinatrices du collectif international « Cartooning for peace » qu’il a cofondé, et auxquels le journal fera désormais appel pour sa une.

La rédaction de Libération a dédié son numéro de mercredi à Willem, qui prend lui aussi sa retraite après 40 ans au sein du journal. Le quotidien propose des témoignages et de nombreuses reproductions de ses dessins.

Pour la une du journal et de cette édition spéciale, Willem s’est caricaturé lui-même sur la couverture du journal. On le voit de dos, un verre à la main, devant une feuille blanche. Le dessinateur est entouré des personnages qu’il prenait plaisir à tourner en dérision.

Libération publie également en dernière page un portrait (écrit) de sa nouvelle caricaturiste, Coco, « première femme à avoir un tel rôle dans un quotidien national », sous la forme d’une lettre adressée à la trentenaire, rescapée de l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. La dessinatrice débutera dès jeudi.