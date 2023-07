Le chiffon brûle entre le site Reddit et sa communauté

Le r/place envahit de messages de protestations, dans plusieurs langues

Le conflit qui oppose l'entreprise derrière le site et sa base de modérateurs bénévoles ne semble pas prêt de s'éteindre, et se montre dans tous les événements liés à Reddit. Le dernier en date : Le r/Place.

Connaissez vous le r/Place de Reddit ? Si non, il y a de grandes chances que vous en ayez d'avantage entendu parler sous le nom de "pixel war", phénomène internet majeur de 2022 qui a vu des centaines de milliers d'internautes se battre pour pouvoir imprimer leur marque sur une gigantesque toile de pixels. Chaque pixel posé pouvait être aussitôt effacé par celui d'un autre participant, poussant les individus à s'organiser en communautés, et les communautés à s'entendre entre elles... ou pas. D'où le nom de "pixel war", trouvé lorsque les communautés françaises et hispanophones se sont affrontés à grand renforts de clics enragés.

Le site qui a permis un tel phénomène ? Reddit. Pionnier du web ayant réellement explosé ces dernières années, Reddit est un aggrégat de forums, une plateforme où n'importe qui peut créer un fil de discussions (thread) dédié à un sujet, quel qu'il soit. Un fonctionnement largement communautaire hérité d'une époque ancienne du web, où le contrôle des GAFAMs ne s'était pas encore affirmé et où les espoirs de démocratie directe future reposaient sur ces espaces où chaque voix pouvait compter. Encore aujourd'hui, chaque thread de Reddit est modéré par des utilisateurs bénévoles, issus de leur communauté, avec un pouvoir stupéfiant pour de simples internautes, dans le paysage actuel.

Sauf que cette époque paraît en passe d'être révolue : les dirigeants de Reddit entendent faire entrer leur entreprise en bourse et donc maximiser les profits avant cette étape décisive. Pour cela, ils désiraient combattre les applications utilisant l'API de Reddit (l'interface entre les serveurs de Reddit et les développeurs tiers) pour contourner la publicité. Ainsi, coup de tonnerre, du jour au lendemain l'utilisation de leur API est devenue payante, mettant sur la paille l'essentielle des applications tierses... Avec dans le tas, un certain nombre d'outils indispensables à la fameuse communauté d'utilisateurs investis dans la gestion du site et de ses threads.

Loin d'une base d'utilisateurs passifs, la communauté de Reddit s'est largement mobilisée afin de sauvegarder l'idéal originel du site ; provoquant une grève inédite, fermant d'eux-mêmes des threads, détournant les règles de Reddit pour troller politiquement la décision. A ces protestations, le CEO de Reddit, Steve Huffman, connu sous le pseudo de Spez, a répondu par le mépris et le dos rond, faisant le pari du pourrissement, mais la tempête ne semble pas vouloir se calmer.

Alors que Reddit a relancé vendredi dernier leur célèbre événement r/Place, ce retour à peine un an après le précédent a été vu comme une tentative peu subtile de détourner l'attention des problèmes et de redorer leur image. Peine perdue : Aussitôt lancée, la toile vierge s'est peinte de nombreux messages de protestations, du plus vulgaire "f*** Spez" au plus politique "Remember what was stolen from you" ("Souvenez vous de ce qu'on vous a pris"). De quoi faire prendre conscience à Reddit de l'ampleur du gouffre en train de se creuser entre le site et sa communauté ? Il est sans doute trop tôt pour le dire.