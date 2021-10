Ed Sheeran

Samedi soir il était en direct sur TF1, pour la finale de The Voice All Stars

Toute l'équipe qui a participé à la finale de The Voice All Stars sur TF1 samedi soir est-elle cas contact ? En tout cas Ed Sheeran a annulé ses apparitions publiques après avoir annoncé qu'il avait été testé positif pour le coronavirus souligne le New York Times.

Son message a été liké près d'un million de fois : "Salut les gars. Petit mot pour vous dire que j'ai malheureusement été testé positif au Covid, donc je m'auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement."

Six talents étaient en lice pour remporter la saison anniversaire qui célèbre les 10 ans du télécrochet de TF1. Si leurs prestations ont été enregistrées la veille en raison d'un souci d'emploi du temps d'un coach, la révélation des résultats a eu lieu en direct précise LCI.

Ed Sheeran est venu interpréter deux titres, dont l’un en duo avec le finaliste malheureux Terence James