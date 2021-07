Lamborghini promet "un son à part" pour ses modèles électriques

La marque italienne Lamborghini travaille à l'électrification de sa gamme.

Comment conserver l'esprit de la marque Lamborghini, et en particulier le son iconique de ses véhicules, avec une motorisation électrique ? C'est le défi auquel tente de répondre la marque. Son patron, Stephan Winkelmann, a indiqué dans une interview à l'AFP que la marque visait à conserver "une musique différente, un son à part" pour ses modèles électriques, qui ne verront pas le jour avant quelques années. "Il ne faut pas copier le moteur à explosion, personne ne nous le pardonnerait", assure-t-il.

"Pour notre premier modèle 100% électrique, on pense à une GT 2+2, une voiture un peu plus haute, comme un SUV, pour un lancement autour de 2027", a-t-il indiqué. "Ce n'est pas gravé dans le marbre, on analyse le marché, mais c'est un secteur encore vierge", ajoute le responsable de la marque italienne.

Les modèles Lamborghini dévoilés en 2021 et 2022 seront encore dotés de moteurs à essence. A partir de 2023, l'ensemble de la gamme passera à l'hybride. La marque prévoit à cette fin d'investir plus de 1,5 milliard d'euros sur quatre ans dans l'électrification. L'objectif est de "travailler pour que les voitures restent extrêmement maniables, avec un rapport poids/puissance encore amélioré", a souligné M. Winkelmann, afin que "que la voiture reste une Lamborghini typique, mais encore plus puissante que les générations précédentes".

Le dirigeant de Lamborghini précise qu'il 'n'est pas dit qu'on ne fera que de l'électrique. On pourrait continuer avec les moteurs à explosion, si les carburants synthétiques représentent une [[option] alternative abordable".

À Lire Aussi

Voitures électriques et climat : Tesla n’a pas envie d’en parler mais ses émissions de carbone vont augmenter de manière importante avec sa croissance