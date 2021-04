La série « Dix pour cent » va bien revenir pour une saison 5 et connaîtra une adaptation cinématographique. Camille Cottin Grégory Montel Nicolas Maury

Les aventures des agents d’ASK vont finalement connaître une suite pour le plus grand bonheur des fans. La série française devait s’achever initialement au terme des quatre premières saisons. Un projet de long-métrage est également à l’étude.

La rumeur vient d'être officiellement confirmée pour le plus grand bonheur des fans. La série française « Dix pour cent » reviendra dans le cadre d’un film et pour une nouvelle saison (la cinquième), selon des informations d’Europe 1 et du Point. Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios – l'une des sociétés qui produisent la série de France Télévisions –, l'a annoncé en exclusivité sur Europe 1, ce mercredi 14 avril.

« Dix pour cent » suit les aventures et le quotidien d’agents d’acteurs. Cette série était censée s’être achevée au terme de la saison 4.

Le projet d'un film avait redonné espoir aux fans lors de la confirmation du long-métrage en janvier dernier sur Europe 1 par Dominique Besnehard, l'agent star qui a inspiré la série.

Selon Thomas Anargyros, « l'idée est que [le film] soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d'année ou début d'année prochaine. Et nous allons embrayer avec une nouvelle saison de Dix pour cent ».

Le tournage d'une saison 5 de « Dix pour cent » est donc bien dans les tuyaux chez France Télévisions. Le casting de cette série réunit notamment Camille Cottin, Grégory Montel, Nicolas Maury, Thibault de Montalembert, Assaâd Bouab, Laure Calamy ou bien encore Stéfi Celma.

Le cinquième volet des aventures des agents ASK devrait conserver le même cadre : le quotidien d'agents aux prises avec les caprices de stars de cinéma et les aléas de leur propre vie.

Depuis la saison 1, quelques-uns des noms les plus réputés du cinéma français (et même parfois international) ont fait une apparition en « guest star » dans les épisodes de la série : Cécile de France, Isabelle Huppert, Joey Starr, Jean Dujardin, Fabrice Luchini, Monica Bellucci ou bien encore Sigourney Weaver notamment.

Les épisodes de la série Dix Pour Cent sont accessibles sur France Télévisions et sur Netflix.