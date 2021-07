La réputation en ligne est plus importante que celle de la vraie vie pour les générations Y (milléniaux nés début 80) et Z (nés après 1995)

Geek endormi sur son clavier

Selon une enquête de Squarespace (plate-forme de création de sites Web et de commerce électronique) 60% de la génération Z et 62% des millennials pensent que la façon dont vous vous présentez en ligne, votre e-réputation est plus importante que la façon dont vous vous présentez dans la vraie vie, contre 38% de la génération X et 29% des baby-boomers.

Environ 1 Américain sur 2 (49 %) pense qu'il se souvient mieux de la couleur d'un site Web que de la couleur des yeux de quelqu'un – et 71 % des Millennials sont d'accord, contre 58 % des Gen Zers.

La génération Z est plus capable de se souvenir du dernier site Web visité (43%) que de l'anniversaire de son partenaire (38%) ou de son propre numéro de sécurité sociale (31%).

Enquête menée en ligne aux États-Unis par The Harris Poll pour le compte de Squarespace du 3 au 7 juin auprès de 2 032 adultes américains âgés de 18 ans et plus.