Norvège

La princesse Märtha de Norvège, considérée comme excentrique, a renoncé à toutes ses fonctions officielles mais conservera son titre royal après ses fiançailles avec Durek Verrett, un chaman américain autoproclamé à l'histoire "controversée".

Le roi Harald V de Norvège, 85 ans, a annoncé hier que Märtha, sa fille aînée, agée de 51 ans, ne représenterait plus la famille royale sous quelque forme que ce soit.

Bien que le monarque ait autorisé la princesse Märtha, à conserver son titre royal, son père a réitéré qu'elle n'aurait pas le droit de l'utiliser dans de futurs partenariats commerciaux avec son compagnon et partenaire Durek Verrett, 47 ans.

"Nous sommes arrivés à une solution qui, je pense, mettra plus de distance entre les activités de la princesse et la maison royale", a déclaré le roi dans une interview à 2News. "Je suis désolé que la princesse ne représente plus la maison royale."

Harald V a souligné que sa fille était restée princesse à sa demande, en disant: "C'est notre fille et elle continuera de l'être"