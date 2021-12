© KARIM SAHIB / AFP

Une somme astronomique

La princesse Haya bint al-Hussein se voit attribuer 554 millions de livres dans le cadre du plus important accord de divorce jamais conclu en Grande-Bretagne.

A travers un compte-rendu de 73 pages, le juge a estimé qu'il existait un « risque clair et permanent » pour la princesse et ses deux jeunes enfants et que Sheikh Mohammed était la « principale menace pour elle ».