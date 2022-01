La plainte du bébé nu (devenu adulte) ornant une pochette de disque de Nirvana rejetée par la justice

Nevermind de Nirvana

Spencer Elden, bébé, âgé aujourd'hui de 30 ans, qui est photographié sous l'eau, sur une pochette du disque Nevermind du groupe Nirvana, a attaqué les survivants du groupe devant la justice, pour pornographie infantile rappelle la BBC.

Mais un juge californien vient de rejet la plainte de cet homme qui déclarait que cette photo de cet album sorti en septembre 1991 provoquait chez lui une détresse émotionnelle aussi permanente qu'extrême.

Les avocats du groupe, eux, répliquent que cet homme semblait jusuq'à présent, très heureux de figuer sur la pochette d'un disque vendu à plus de 30 millions d'exemlaires. Il a même été jusqu'à vendre sur eBay des exemplaires dédicacés de ce disque.

De plus les avocats du groupe soulignent que les possibilités de recours sont arrivées à échéance en 2011, toute possibilité de recours serait donc nulle et non avenue.