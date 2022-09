La Nasa tente de dévier un astéroïde en le percutant avec une sonde

Nasa

Opération réussie pour la Nasa : la sonde Dart lancée en novembre dernier a percuté l'astéroïde Dymorphos dans la nuit de lundi à mardi à 1 h 14 du matin.

Les équipes de la Nasa, réunies au centre de contrôle de la mission dans le Maryland, aux Etats-Unis, ont explosé de joie devant les images spectaculaires de l’astéroïde se rapprochant peu à peu, juste avant la collision. L’objectif de Dart était en effet de s’écraser sur sa cible pour voir si le choc la fera dévier de sa trajectoire. Rassurez-vous: cet astéroïde ne présente aucune menace pour la Terre. Il s’agit simplement d’un test raconte Le Figaro.

Le vaisseau de la Nasa (coûtant 300 millions de dollars et epsant 500 kg) a percuté à plus de 22.000 km/h l’astéroïde. C'est un exploit car l'astéroïde mesure 160 mètres de diamètre et est actuellement situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Et comme dans l’espace on ne voyage jamais en ligne droite, la sonde a parcouru près de 900 millions de kilomètres, effectuant presque un tour complet autour du Soleil avant d'atteindre son but précise Le Figaro.