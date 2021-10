La mort d'Etienne Mougeotte, homme de radio, de télévision, et de presse écrite

Etienne Mougeotte et Patrick Le Lay

Après des débuts à Paris Normandie, France Inter, l'ORTF, et RTL, il prend la direction de l'information d'Europe 1 en 1974, la station la plus puissante de France à cette époque.

Puis il rejoint TF1 lors de la privatisation de la chaîne en 1987 : "Pendant vingt ans, l'attelage détonnant Le Lay-Mougeotte fera de la nouvelle chaîne privée, la reine du PAF. Les deux hommes aux caractères si différents apprennent à s'apprécier et à travailler ensemble. Ils jouent souvent un duo parfaitement rodé, celui du « good » et du « bad cop ». À Patrick Le Lay, la présidence et la gestion, à Étienne Mougeotte les antennes et les programmes" souligne Le Figaro.

Il ne faut pas oublier qu'avec l'appui de Martin Bouygues, Étienne Mougeotte et Christian Dutois créent en 1994, LCI, la première chaîne d'info en continu.

Ensuite à la tête des rédactions du Figaro, il a relancé le site lefigaro.fr, en a fait le premier site d'information de France. Il a poussé à la transformation de la rédaction en bimédia et a introduit la vidéo dès 2008 note Le Figaro.

Etienne Mougeotte est décédé à l'âge de 81 ans.