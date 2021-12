La momie d'un pharaon égyptien inspectée numériquement sans enlever ses bandelettes

La momie d'un ancien pharaon égyptien a été étudiée pour la première fois depuis des millénaires après avoir été "inspectée" numériquement souligne la BBC.

Les égyptologues ont utilisé une technique d’imagerie médicale en 3D, la tomographie assistée par ordinateur pour examiner la momie d'Amenhotep Ier, qui a régné de 1525 à 1504 avant Jésus Christ.

"Nous avons pu voir le visage du roi enveloppé depuis plus de 3 000 ans" , a déclaré le Dr Sahar Saleem, professeur de radiologie à la Faculté de médecine de l'Université du Caire et auteur principal de l'étude publiée dans la revue Frontiers in Medicine.

Les chercheurs estiment qu'Amenhotep I mesurait environ 169 cm et qu'il avait environ 35 ans lorsqu'il est décédé.

Le Dr Saleem a déclaré que les analyses montraient qu'il était en très bonne condition physique et en bonne santé au moment de sa mort, sans aucun signe de blessure ou de marques due à une maladie. Cela suggère qu'il est décédé des suites d'une infection ou d'un virus.