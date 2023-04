La Maison Gainsbourg ouvrira ses portes au public, rue de Verneuil à Paris, le 20 septembre prochain

La demeure de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris.

La Maison Gainsbourg, le domicile parisien mythique de Serge Gainsbourg et un musée dédié sur le trottoir d'en face, va officiellement ouvrir ses portes le 20 septembre, a annoncé sa fille Charlotte Gainsbourg.

Depuis la mort du chanteur en 1991, les fans de l'artiste se rendent en pèlerinage devant le 5 bis de la rue de Verneuil à Paris (dans le VIIe arrondissement) et rêvent d'y entrer pour découvrir l'intimité de l'artiste. L'intérieur, avec ses instruments de musique et ses souvenirs "est resté intact depuis sa disparition en 1991". Serge Gainsbourg a vécu pendant vingt-deux ans dans ce lieu.

Charlotte Gainsbourg "espère proposer au public une expérience à part, qui donnera peut-être une nouvelle écoute à son œuvre. Une expérience si possible à la hauteur de ce qu'il nous a laissé".

Selon Charlotte Gainsbourg, le parcours "commencera par la visite de la Maison (5 bis rue de Verneuil), une plongée dans l'intime".

"Puis à deux pas, le Musée (14 rue de Verneuil) retracera la vie de mon père à travers ses œuvres et sa collection de pièces emblématiques".

Le musée proposera "une librairie-boutique et le Gainsbarre, café et piano-bar".

La Maison Gainsbourg pense accueillir près de 100 000 visiteurs par an et offrira également, selon ses responsables, "une programmation culturelle in situ, digitale et hors les murs".

La billetterie ouvre officiellement à partir de ce mardi 4 avril, exclusivement en ligne (maisongainsbourg.fr).

Les premiers billets seront disponibles pour des réservations de septembre à décembre 2023.