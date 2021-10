La grande roue la plus haute du monde vient d'ouvrir à Dubaï

Une vue de l'île de Bluewaters et de la roue de l'Ain Dubaï aux Emirats arabes unis.

Les amateurs de sensations fortes peuvent profiter d'une expérience inédite et inoubliable à Dubaï. La plus grande et la plus haute roue du monde a ouvert ses portes au public jeudi. Située sur l'île Bluewaters et offrant une vue sur les toits de Dubaï, l'Ain Dubaï mesure près de 250 mètres de haut et a nécessité environ 11 200 tonnes d'acier pour sa construction.

A titre de comparaison, le London Eye, l'une des plus grandes roues d'observation au monde et l'une des plus connues, ne mesure qu'environ 135 mètres de haut.

Le High Roller de Las Vegas, qui détenait le titre de grande roue la plus haute du monde pendant près d'une décennie, mesure environ 168 mètres.

L'Ain Dubaï dispose également d'une capacité d'accueil impressionnante avec 1.750 places assises.

Une rotation complète sur l'Ain Dubaï prend environ 38 minutes.