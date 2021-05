Microsoft Edge

C’est une page d’internet qui se tourne. Le navigateur Internet Explorer prendra sa retraite le 15 juin 2022, sur «certaines versions de Windows 10», précise Microsoft dans un billet de blog. signalé par Le Figaro.

Internet Explorer laisse sa place au navigateur Microsoft Edge.

Microsoft avait déjà préconisé de ne plus utiliser ce logiciel en août dernier. Microsoft avait précisé qu’Internet Explorer 11 ne serait définitivement plus supporté par ses services, dont Outlook, OneDrive ou Office 365. Fin novembre, c’est le système de visioconférence, Microsoft Teams, qui n’était plus pris en charge par Internet Explorer. Certains sites web ne s’ouvraient même plus, comme YouTube, Instagram ou des sites de banques.

Google Chrome (64%) domine le marché mondial devant Apple Safari (18%), suivi de loin par Mozilla Firefox (3,59%), et Microsoft Edge (3,39%)