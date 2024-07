La Fête du cinéma réalise son meilleur démarrage depuis 20 ans

Cette photo prise le 19 janvier 2011 à Paris montre une salle de projection du cinéma Cinémas St André des Arts.

La Fédération nationale des cinémas français a dévoilé ce lundi 1er juillet les chiffres de la fréquentation du premier jour de la Fête du cinéma. À la clef, un record : plus de 1,4 million de personnes ont acheté un billet. C’est le meilleur démarrage de l'événement depuis 20 ans.



Par rapport à la première journée l’an passé, la fréquentation marque une augmentation de 53%. La journée de dimanche marquait aussi la meilleure journée en termes de fréquentation des cinémas, toutes périodes confondues, depuis 2019.



Si la Fête du cinéma existe depuis 1985, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Un jour, puis trois, puis sept… Depuis 2012, la durée est fixée à 4 jours. Cette année, elle se déroule entre le dimanche 30 juin et le mercredi 3 juillet inclus.



Le Comte de Monte-Cristo, de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, adapté de l’œuvre d’Alexandre Dumas attire de nombreux cinéphiles. Le film avec Pierre Niney en tête d’affiche était sorti le vendredi 28 juin.



Autre long-métrage qui a attiré les spectateurs : le nouveau Pixar Vice-versa 2. Le public a également été voir la comédie d’Artus Un p’tit truc en plus qui a dépassé les 8 millions d’entrées depuis sa sortie, ainsi que le film d’horreur Sans un bruit : jour 1.



Comme le rappelle Boxofficepro, depuis que la Fête du cinéma dure quatre jours, le « record » est de 3,5 millions d’entrées. Il a été établi en 2013, et répété en 2021, après une année 2020 marquée par le Covid et la fermeture des salles.