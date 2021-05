Demi Lovato

La chanteuse qui est aussi, la star de Disney Channel a fait une révélation dans un message sur Twitter en se présentant comme non binaire. Demi Lovato affirme que la décision de s'identifier comme non binaire était venue après "beaucoup de travail de guérison et d'auto-réflexion" signale la chaîne britannique Sky News.

"Aujourd'hui est un jour où je suis si heureux de partager davantage ma vie avec vous tous - je suis fier de vous faire savoir que je m'identifie comme non binaire" explique Demi Lovato dans son message.

Plus tôt cette année, Lovato a révélé qu'elle avait été violée à l'âge de 15 ans alors qu'elle travaillait pour Disney, et Lovato avait aussi qu'ils avaient eu trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque après une surdose de drogue très médiatisée en 2018, ajoutant avoir fôlé la mort.