La chanson « Running Up That Hill » de Kate Bush, sortie en 1985, se hisse en tête du classement iTunes grâce à la série « Stranger Things » sur Netflix

Les acteurs de la série Stranger Things parlent sur scène pendant une soirée de Projection aux Raleigh Studios à Hollywood le 27 mai 2022 à Los Angeles en Californie.

La chanteuse Kate Bush est de retour en haut des charts grâce à « Stranger Things ». La dernière saison diffusée sur Netflix passionne les fans du monde entier. Afin de coller à l’esprit des années 1980, l’époque à laquelle se déroule la série, la bande-son a une nouvelle fois été particulièrement soignée pour le plus grand bonheur des fans des tubes des années 1980.

Dans cette saison 4, la musique joue d’ailleurs un rôle particulièrement important.

Le single de Kate Bush « Running Up That Hill (A Deal With God) » , qui date de 1985, est présent dès le premier épisode de la nouvelle saison de « Stranger Things ».

Depuis la diffusion de la série sur Netflix, la chanson de Kate Bush est classée numéro 1 du classement iTunes dans le monde. « Running Up That Hill » était le premier single de l’album « Hounds of Love ». Ce morceau s’intitulait à l’origine « A Deal With God » mais a été modifié par crainte qu’il ne soit censuré dans des pays jugés plus religieux comme en Italie, en France et en Australie, à l’époque.

Nora Felder, la productrice musicale et directrice artistique qui supervise les choix musicaux de la série, s’est confiée à Elle.com sur l’importance de la musique au sein de la série :

« Il y a eu beaucoup de remue-méninges car cette sélection de chansons devait vraiment être quelque chose d’unique et de spécial, faisant partie intégrante de l’histoire. Lorsque j’ai passé en revue les différentes idées à présenter, comme cela fait partie du processus, je me souviens avoir été instantanément enthousiasmé, la chanson « Running Up That Hill » m’est venue à l’esprit. (...) Nous étions tous ravis que Kate Bush soit une fan de la série et qu’elle ait autorisé l’utilisation de la chanson ».