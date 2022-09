L’assistante de Michel Jonasz l’a escroqué de près de 400 000 euros

Justice

Elle a été jugée pour abus de confiance et blanchiment en correctionnelle à Paris

Soraya, 53 ans, l’ancienne secrétaire de l’artiste Michel Jonasz (75 ans), a été condamnée hier lundi 26 septembre par le tribunal de Paris à 18 mois de prison avec sursis pour abus de confiance et blanchiment signale Le Parisien.

"Pendant plus de six ans, entre 2013 et 2019, elle s’est tout simplement signé des chèques ou adressé des virements. Montant total du préjudice : 398 000 euros".

"Apparemment, l’assistante, qui reconnaît le détournement, mais donne un montant minoré, ne se contentait pas de doubler son salaire chaque mois mais s’offrait également des vacances".

Les policiers du groupe économique et financier du service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne (SDPJ 94), en épluchant les comptes en banque de cette mère de deux enfants, ont découvert qu’elle était partie cinq fois à New York, à Prague, à Copenhague, Malte…