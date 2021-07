© Matthew Eisman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

« Alors on danse »

L’artiste Stromae préparerait son grand retour musical avec un nouvel album et une tournée

Après six ans de pause dans sa carrière musicale, le chanteur belge Stromae s’apprêterait à sortir un nouvel album et à remonter sur scène, selon des informations du Parisien et du Point.