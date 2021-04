L'actrice Helen McCrory (Peaky Blinders) est décédée

L'actrice Helen McCrory, en 2016.

L'actrice Helen McCrory, connue pour ses rôles dans Peaky Blinders, où elle tenait le rôle de Polly, la matriarche du clan Shelby, et dans trois films Harry Potter (où elle incarnait Narcissa Malefoy), est décédée d'un cancer à l'âge de 52 ans, a annoncé son mari, l'acteur Damian Lewis, ce vendredi 16 avril.

Il a déclaré qu'il avait "le cœur brisé" et qu'elle était "une femme belle et puissante". "Elle a brillé de mille feux. Va maintenant, Petite, dans les airs, et merci", a-t-il écrit. La star de Homeland, où il jouait Nicholas Brody, a déclaré qu'elle était décédée "après une bataille héroïque contre le cancer". Les deux acteurs étaient mariés depuis 2007.

Helen McCrory était également connue pour sa longue et brillante carrière sur scène. Le directeur artistique du National Theatre, Rufus Norris, a déclaré qu'elle était "incontestablement l'un des grands acteurs de sa génération".

Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, lui a aussi rendu hommage : "Helen était l'une des grandes actrices de sa génération. Elle était si puissante et contrôlée et c'est si triste". Cillian Murphy, qui joue Tommy Shelby dans la série, a ajouté avoir "le cœur brisé de perdre une amie aussi chère", la décrivant comme "un être humain magnifique, attentionné, drôle et compatissant".

"Elle était également une actrice douée - sans peur et magnifique. Elle a élevé et rendu humain chaque scène, chaque personnage qu'elle a joué", a-t-il déclaré, ajoutant que c'était "un privilège d'avoir travaillé avec cette femme brillante...". Mon amie va me manquer énormément".

Piers Wenger, directeur des programmes dramatiques de la BBC, a ajouté : "Helen était l'une des meilleures actrices que ce pays ait jamais vu".