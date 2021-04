Le second couteau de la série réalisée par Franck Gastambide a été placé en garde à vue après avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il insulte les Marocains et les femmes et les enfants.

Il faut faire attention à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, même si l'on est soi même humoriste. Lors d'une séquence filmée avec son portable et diffusée sur les réseaux sociaux Brahim Bouhlel l'a appris à ses dépens.

Dans quelques vidéos courtes , l'acteur lance à propos du royaume chérifien que «la dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et je l’ai baffé en dirhams» ou que «Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p*** que je paie 100 dirhams". Puis il insulte des enfants qu'il croise dans la rue sans flouter leurs visages. Il s'agissait selon lui d'une capsule parodique, on peut d'ailleurs voir sur la vidéo une référence à l'émission Enquête exclusive de Bernard de la Villardière.

Néanmoins, la référence n'a pas été comprise par tous et le Club des avocats du Maroc «condamne vigoureusement les propos haineux, abjects et racistes proférés à l’encontre des enfants du Maroc par des pseudos-humoristes/influenceurs» et a porté plainte devant le procureur du Roi «pour diffamation, injures publiques et discrimination».

Suite à cela l'acteur a présenté ses «plus sincères excuses au peuple marocain», expliquant que son objectif était de combattre les clichés, et que «c’était complètement parodique» et que le but était « complètement parodique».