Kim Kardashian demande à Kanye West, son ex, de cesser de s'en prendre à Pete Davidson, son nouveau petit ami

Kim Kardashian

C'est officiel depuis hier, un communiqué du porte-parole de l'actrice Julia Fox (32 ans) l'a confirmé : elle s'est séparée de Kanye West (44 ans) après une brève aventure qui n'aura duré que deux mois. Ce dernier est déjà dans les bras de Chaney Jones, qui ressemble à Kim Kardashian, son ex-femme.

Kim demande par ailleurs à Kanye de cesser de publier des messages agressifs et menaçants à l'attention de Pete Davidson, le nouveau petit ami de Kim Kardashian.

Kanye semble bien décidé à rterouver les faveurs de Kim. En tout cas il lui a fait livrer chez elle, un camion rempli de roses rouges. Et il l'a fait savoir au monde entier en publiant des photos de cette livraison sur son compte Intagram.

"Je crois que nous remettrons ensemble. Parfois le public et les médias me traitent de fou mais être amoureux, c'est être fou, et je suis fou de ma famille. Joyeuse Saint-Valentin" écrit Kanye