Le jeu d'échecs banni en Afghanistan : les Talibans bien décidés à ne rien lâcher à leur population

En Afghanistan, la liste des interdictions imposées par le régime taliban ne cesse de s'étendre. Dernière en date : la suspension de la pratique des échecs, annoncée ce dimanche. Un symbole de plus dans la campagne menée par les autorités religieuses pour remodeler la société selon leur interprétation rigoriste de l’islam. Le jeu millénaire, reconnu dans de nombreuses cultures comme un exercice intellectuel et stratégique, est désormais considéré par les Taliban comme un jeu de hasard, et à ce titre, il violerait les préceptes de la loi islamique qu’ils entendent appliquer sans compromis.