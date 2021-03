Jean-Marie Bigard commercialise des masques contre la Covid-19 avec son célèbre slogan

L'humoriste Jean-Marie Bigard vient de commercialiser une gamme de masques de protection contre la Covid-19.

Si vous souhaitez vous procurer des masques originaux tout en vous protégeant contre la Covid-19, des solutions existent. L’humoriste Jean-Marc Bigard a annoncé, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce week-end, qu’il commercialisait sur son site officiel des masques de protection contre le virus. Ces masques sont personnalisés et ornés du célèbre slogan de Jean-Marie Bigard, sans langue de bois : « Allez tous vous faire en***** ».

Jean-Marie Bigard a présente ces masques dans une vidéo publiée sur Twitter (à retrouver à cette adresse) :

« Il est absolument réglementaire. C’est un masque UNS1 donc un des plus efficaces, qui filtre à plus de 95%. Il est lavable 30 fois, mieux que n’importe quel masque, un peu plus grand ».

Un lot de deux masques réutilisables est vendu au prix de 12 euros sur le site de Jean-Marie Bigard.

Une partie de la twittosphère n’a pas été tendre avec l’humoriste Jean-Marie Bigard suite à cette initiative (notamment pour le prix des masques), selon des informations de CNews.