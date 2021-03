ISS : Thomas Pesquet sera le prochain commandant de la Station spatiale internationale

Thomas Pesquet va devenir le premier Français à prendre les commandes de la Station spatiale internationale (ISS) à la fin de sa deuxième mission en avril prochain.

Pour la première fois, un Français va diriger une mission spatiale. Thomas Pesquet sera promu commandant de la Station spatiale internationale lors de son prochain séjour dans l'espace, selon des informations d'Europe 1. Le décollage de cette nouvelle mission (Alpha) est prévu le 22 avril avec la capsule américaine Crew Dragon.

L'Agence spatiale européenne a communiqué cette information lors d'une conférence de presse mardi 16 mars.

C’est seulement la troisième fois qu'un astronaute européen dirige une telle opération. Thomas Pesquet sera en fonction pendant environ un mois, à quelque 400 kilomètres au-dessus de la terre. Cette fonction de commandant est exercée tour à tour par les membres désignés de l'équipage de l'ISS.

Thomas Pesquet s’est exprimé lors de la conférence de presse :

« J'ai la chance d'être le premier Français en charge d'un véhicule spatial. Ce n'est pas arrivé avant. C'est grâce à l'histoire et à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités (…) On essaye aussi de faire passer les priorités de l'équipage auprès du centre de contrôle. Quand ça va mal, qu'il faut réagir vite, c'est le commandant qui décide, qui assigne les tâches si par exemple on devait faire face à un départ de feu, une dépressurisation… Toutes les procédures d'urgence sont menées à la main ou au rythme du commandant de la station. C'est le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission ».

Thomas Pesquet a aussi exprimé sa joie sur Twitter :

« Je suis très honoré et heureux de me voir offrir le commandement de la Station pour ma seconde mission ».

Le rôle du commandant de mission est principalement hiérarchique car il doit prendre les principales décisions au sein de l'ISS.

Thomas Pesquet sera donc le premier Européen à rejoindre l'ISS à bord d'un vaisseau privé américain, la capsule Crew-2 Dragon de SpaceX, qui doit décoller en Floride le 22 avril, avec trois autres astronautes (les Américains Megan Mc Arthur et Shane Kimbrough, et le Japonais Akihiko Hoshide).

Une fois arrimé à l'ISS, lui et son équipe du Crew-2 cohabiteront quelques jours avec les quatre astronautes de Crew-1, qui rentreront ensuite après six mois passés dans l'espace.