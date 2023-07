Grève à Hollywood : Le syndicat des acteurs reçoit une donation "historique" de... Dwayne Johnson

Une donation en forme de coup de massue pour Dwayne Johnson

Aussi connu sous son nom de catcheur "The Rock", mondialement connu pour son rôle dans les "Fast and Furious", a fait une importante donation à la SAG-AFTRA, afin de soutenir les acteurs en difficulté financière lors de la grève. Une somme "à sept chiffres" qui constituerait un record.

Alors qu'une grève historique est actuellement en cours à Hollywood, sur la côte ouest des États-Unis, une de ses plus grandes stars, Dwayne Johnson, aussi connu sous le nom de "The Rock" a fait un don d'au moins un million de dollars au syndicat des acteurs SAG-AFTRA. Bien que le montant précis donné par "The Rock" soit confidentiel, Variety indique que la somme est à "sept chiffres".

Cyd Wilson, directeur de la SAG-AFTRA Foundation s'est réjouit d'une pareille initiative, alors que les finances du syndicat sont sous pression pour fournir un minimum aux acteurs grévistes. "C'est le don individuel le plus important que nous ayons jamais reçu", souligne-t-il auprès du média spécialisé, ajoutant que "ce chèque va aider des milliers d'acteurs, que ce soit pour se nourrir, assurer la sécurité de leurs enfants ou pour faire rouler leur voiture".

La grève à Hollywood vise à mieux répartir les revenus du streaming, nouveau mode de consommation des films s'étant largement imposé depuis la pandémie mais échappant aux règles établies jusque là pour les autres modes de distribution. Là où la vente de DVDs est largement répartie entre les ayant-droits, le streaming désavantage énormément les acteurs et scénaristes au profit des studios et plateformes. Jugeant cette situation intenable et inacceptable, des milliers d'acteurs sont en grève depuis près de deux semaines, affichant de nombreux soutiens de poids. Les deux corps de métier veulent aussi des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle (IA), craignant de se voir déposséder à l'avenir de leur propre voix ou image, et voulant empêcher la génération de scripts entiers par algorithme.

La SAG-AFTRA Foundation a écrit une lettre aux 2700 acteurs membres du syndicat les mieux rémunérés dès le début de la grève le 13 juillet 2023, et ce afin de solliciter leur aide financière et médiatique, comme cela avait été le cas lors de la pandémie, explique Variety. Un appel auquel The Rock aurait répondu, affirmant "dans un tel moment, je suis [à vos côtés] et je n'irai nulle part, quels que soient vos besoins", selon des propos rapportés à Variety par Courtney B. Vance, présidente de la SAG-AFTRA Foundation.

Soucieuse de montrer que la grève est soutenue autant par les petites mains que par les colosses d'Hollywood, elle déclare, à propos du Rock, qu'"Il est inervenu d'une manière importante et historique pour nous aider parce qu'il est l'un des notres". De quoi encourager d'autres célébrités du septième art à soutenir financièrement les grévistes, espère Courtney B. Vance.

