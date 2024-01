Gérard Depardieu : la contre-tribune récolte 8.000 signatures d'artistes en l’espace de 48 heures

La "contre-tribune" en réponse aux soutiens de l’acteur Gérard Depardieu a déjà récolté des milliers de signatures.

La "contre-tribune" en réponse aux soutiens de l’acteur Gérard Depardieu a déjà récolté des milliers de signatures. Cette contre-tribune a été lancée par le collectif Cerveaux non disponibles, en réponse à une première tribune de soutien à Gérard Depardieu signée par 60 personnalités dont certains, comme Pierre Richard, se sont depuis désolidarisés suite aux positions politiques de l’une des personnalités à l’origine de la tribune de soutien au monstre sacré du cinéma français.

Les propos polémiques de Gérard Depardieu diffusés dans l’émission Complément d’enquête et les accusations de viol et de harcèlement contre l’acteur n’en finissent pas d’être commentés et de provoquer une tempête au sein du septième art et du monde culture français. A l’étranger, certains pays ont même décidé de ne plus diffuser les films de Gérard Depardieu.

Près de 8.000 artistes ont signé en l’espace de 48 heures la "contre-tribune" en réponse aux soutiens de l'acteur Gérard Depardieu.

"Merci à tous les artistes, connus ou non", dont les chanteuses Angèle et Louane ou le rappeur Médine, a confié sur le réseau social X, le collectif Cerveaux non disponibles, qui a clos le recueil de signatures.

Ce texte est une réponse directe à la tribune des soutiens de Gérard Depardieu (publiée initialement dans Le Figaro). Les 60 artistes appelaient dans le texte diffusé dans les colonnes du Figaro à "ne pas effacer" l’un des derniers monstres sacrés du cinéma français.

Selon les près de 8.000 artistes signataires de la contre-tribune, le texte de soutien à Gérard Depardieu dans Le Figaro "et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles".

Une autre pétition critique, intitulée "Adresse au vieux monde", a été publiée dimanche sur le site de Médiapart avec quelque 70 signatures de personnalités du cinéma dont Laure Calamy et Anouk Grinberg. "Personne ne veut effacer l'artiste. Mais le talent de Gérard Depardieu n'autorise pas l'indignité de ses comportements", est-il précisé dans ce texte.

En plus des propos polémiques diffusés dans l’émission complément d’enquête, Gérard Depardieu est visé au total par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol qu'il réfute.

Le malaise au sein de la grande famille du cinéma français est amplifié par le fait que plusieurs des 60 personnalités qui avaient signé la tribune de soutien initiale ont depuis pris leurs distances, dont Carole Bouquet, Nadine Trintignant, et Gérard Darmon.

Un comédien peu connu du grand public, Yannis Ezziadi, éditorialiste au magazine Causeur et proche de Julie Depardieu, est à l'initiative de la tribune de soutien à Gérard Depardieu.

Dimanche, l'acteur Pierre Richard s'est désolidarisé, expliquant sur X avoir signé cette tribune "uniquement au nom de la présomption d'innocence", mais le texte "ne reflète pas le soutien que je porte à toutes les victimes d'agressions sexuelles".