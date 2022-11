Friends : Matthew Perry raconte qu'il a été choqué quand Jennifer Aniston a mis en cause sa dépendance à l'alcool pendant le tournage

Friends

Matthew Perry a déclaré qu'il avait été perturbé lorsque la co-vedette de " Friends " Jennifer Aniston avait mis en cause sa dépendance à l'alcool sur le tournage de cette série mondialement connue raconte Insider.

Dans ses mémoires intitulées " Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ", publiées mardi aux Etats-Unis, Perry a détaillé son ascension vers la gloire et ses années de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie. L'acteur a notamment joué Chandler Bing dans "Friends", qui a duré 10 saisons entre 1994 et 2004.

Perry écrit qu'il "n'a jamais été défoncé" pendant qu'il travaillait, mais il a révélé que la saison neuf était la seule année où il était complètement sobre pendant une saison de Friends. C'était aussi la seule saison où il avait été nominé pour un Emmy Award du meilleur acteur dans une comédie.

"Vous pouviez suivre le niveau de ma dépendance si vous regardiez mon poids d'une saison à l'autre - quand je m'alourdissait, c'est l'alcool ; quand je maigrissais, c'étaient des pilules. Quand j'avais une barbiche, c'etaient beaucoup de pilules"