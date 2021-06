La chanteuse Britney Spears arrive pour la première de "Once Upon a Time... in Hollywood", le 22 juillet 2019.

© VALERIE MACON / AFP Angoisse pour les fans #FreeBritney : la chanteuse Britney Spears va s’exprimer au tribunal de Los Angeles laissant entrevoir l’espoir de la fin de sa mise sous tutelle Ce mercredi 23 juin, Britney Spears va enfin pouvoir s'exprimer face à des juges pour dénoncer le régime très strict de la mise sous tutelle à laquelle elle est soumise depuis 13 ans déjà, la privant de son pouvoir décisionnaire sur son patrimoine notamment. Ses fans et les participants au mouvement #FreeBritney attendent ce moment avec impatience.

