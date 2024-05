François Hollande : vous n’avez pas idée de combien coûte son fameux scooter…

Le scooter utilisé par François Hollande pour rendre visite à Julie Gayet vient d'être vendu. Photo AFP

Son adultère a fait couler beaucoup d’encre. François Hollande, alors président de la République en fonction, est surpris en flagrant délit d’adultère en 2014. Il trompe sa compagne de l’époque, Valérie Trierweiler, avec l’actrice Julie Gayet. Pour se rendre sur le lieu du crime, ainsi que l’expliquait la presse people d’il y a 10 ans, l’ancien chef de l’Etat utilisait un scooter Piaggio MP3 gris, doté de trois-roues. Une véritable pièce de collection aujourd’hui, compte tenu de l’histoire très particulière du véhicule, comme le rappelle Gala sur son site.

Une pièce de collection qui violent d’ailleurs de trouver un repreneur ! Récemment, François Hollande s’est décidé à mettre son scooter en vente. Il s’en expliquait d’ailleurs en avril dernier sur le plateau de l’émission C à vous : J’ai toujours eu des scooters, mais celui-là était le dernier. Il a encore plus de valeur". Et lui de poursuivre : “Je suivrai la carrière de ce scooter dans les différentes ventes de commissaires-priseurs avec attention pour voir si, d’une certaine façon, je prends de la valeur".

L’appareil a finalement été vendu ce dimanche 26 mai 2024. L'acheteur, qui a préféré rester anonyme, a remporté l'enchère face à trois autres acheteurs par téléphone et une dizaine d'enchérisseurs en ligne", a fait savoir la maison Rouillac, qui organisait la vente aux enchères, dans un communiqué. Le bien a commencé l’enchère à 10 000 euros et aura terminé à 25 000. Une “valeur historique”, à en croire le commissaire priseur, Aymeric Rouillac.