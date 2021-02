Forte augmentation de la température d'ici la fin du siècle en France

Canicule

Météo France prévoit des pics de température proches des 50 °C, des vagues de chaleur longues et intenses, des nuits tropicales selon de nouvelles projections climatiques pour la métropole au XXIe siècle publiées par Météo France publiées en exclusivité par Le Monde.

Météo France a étudié trente simulations du climat futur faites sur l’Europe, avec l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) et le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (Cerfacs).

La température pourrait augmenter de 6° C l'été, mais le mercure ne grimperait que de 2,1 °C en moyenne dans un scénario d’émissions modérées et de 1 °C dans le modèle plus vertueux.

Il est urgent d'agir sinon "Les canicules pourraient même durer plus d’un ou deux mois l’été dans les régions aujourd’hui les plus chaudes, notamment l’arc méditerranéen, la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne. "