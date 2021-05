Etats-Unis : contre les rides, la mode du Botox "préventif" touche désormais les jeunes à partir de 20 ans

Couverture livre Botox Nation

De 2000 à 2019, les injections de Botox - un neuromodulateur scientifiquement connu sous le nom de toxine botulique, qui bloque certains signaux nerveux vers les muscles - ont augmenté de 878% aux États-Unis, selon un rapport de l'American Society of Plastic Surgeons souligne le Washington Post.

Il semble que le Botox "préventif" soit responsable d'une partie de cette augmentation. On constate, en effet, que les personnes âgées de 20 à 39 ans représentaient environ 20% de toutes les procédures de toxine botulique signalées en 2019.

Il ne semble pas y avoir beaucoup de recherches sur les effets à long terme du Botox préventif, positifs ou négatifs. Il est possible que l'utilisation prolongée de Botox en quantités traditionnelles ou préventives puisse affaiblir les muscles au fil du temps et donner à la peau une apparence plus fine et plus lâche.

Alors que le Botox a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration pour lutter contre les rides existantes en 2002, les experts affirment que les injections préventives sont une tendance plus récente, alimentée en partie par les influenceurs sur les réseaux sociaux et les publicités ciblant les jeunes . Pour de nombreuses personnes de ce groupe d'âge, en particulier les femmes, «l'évangile de la prévention vient de s'infiltrer dans leur vocabulaire quotidien», a déclaré Dana Berkowitz, sociologue auteure de « Botox Nation: Changing the Face of America ».