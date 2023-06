Et les prénoms les plus donnés aux chats et aux chiens en France sont…

L’I-CAD a publié les prénoms les plus donnés aux chiens et aux chats en 2022.

L’I-CAD, qui gère le fichier qui recense l’identification par une puce des chiens et des chats, a publié les prénoms les plus donnés, à l’occasion d’une campagne de sensibilisation qui se tient du 12 au 18 juin 2023.

Lors de l’adoption d’un jeune animal, le choix du nom peut être un véritable dilemme. Il est possible de choisir de respecter la lettre de l’année (une obligation pour les chiens de pure race). En France, les détenteurs de chats, de chiens et de furet, que l’on regroupe sous le terme de carnivores domestiques, ont l’obligation légale de faire identifier leur animal. Lors d’une visite chez le vétérinaire, une puce de la taille d’un grain de riz est injectée entre les épaules de l’animal, sous la peau, et permet ensuite d’identifier l’individu.

En France, plus de 17 millions de chiens et de chats bénéficient d’une identification par une puce ou un tatouage.

L’I-CAD, qui gère le fichier qui recense l’identification par une puce des chiens et des chats, a publié les prénoms les plus donnés, à l’occasion d’une campagne de sensibilisation qui se tient du 12 au 18 juin 2023, selon des informations de Ouest-France.

Ce fichier regroupe tous les animaux identifiés, avec leurs caractéristiques : âge, race, propriétaire, domicile.

Cette base de données, I-CAD, est gérée par une entreprise sous délégation du ministère de l’Agriculture.

A l’occasion de la Semaine nationale de l’identification, l’I-CAD a publié différentes données, dont les prénoms les plus portés par les chats, chiens et furets considérés comme vivants en 2022.

Au 31 décembre 2022, l’ère des Médor, Rex, Youki et Rintintin semble bien terminée.

De nouveaux prénoms se sont imposés. Deux prénoms ressortent en particulier, bien classés chez toutes les espèces : Nala et Simba, les prénoms des personnages du Roi Lion de Disney. Nala est le deuxième nom le plus donné chez les chats, le second chez les chiens et le premier chez les furets.

Simba est 1er chez les chats et 7e chez les chiens.

Minette, Tigrou ou Gribouille sont toujours populaires chez les chats. Même chose pour Lucky, Roxy ou Filou chez les chiens. Rocket, Chipie ou Plume sont aussi populaires chez les furets.

L’identification de son animal permet de mieux assurer le suivi de l’animal, limite le risque d’abandon et permet de le retrouver en cas de perte ou de vol.