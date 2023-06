© Flickr / Ludo29

26 joueuses

Équipe de France féminine : la liste pour la coupe du monde 2023 dévoilée

Le calendrier de l'équipe de France féminine durant le Mondial : - France vs Jamaïque, le dimanche 23 juillet à 12h (Sydney) ; - France vs Brésil, le samedi 29 juillet à 12h (Brisbane) ; - France vs Panama, le mercredi 2 août à 12h (Sydney).