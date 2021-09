En Espagne, un évêque quitte l'église pour un amour avec une écrivaine de romans érotico-sataniques

Les espagnols n'ont d'yeux que pour cette histoire saugrenue. L'évêque de Solsona, une petite ville de 9000 esprits en Catalogne, a décidé de tout plaquer pour rejoindre celle qu'il aime, une écrivaine de roman érotico-sataniques. Durant ses prêches, l'homme appellait à l'abstinence et pratiquait l'exorcisme, mais dans sa vie privée il n'avait l'air de ne pas suivre ses propres préceptes.

L'histoire a commencé à la fin août, lorsque Xavier Novell a décidé de quitter son office pour des « raisons strictement personnelles ». Tout le monde s'est alors demandé les raisons d'une telle démission de celui qui a été l'évêque le plus jeune d'Espagne à 41 ans en 2010. Tout le monde pensait alors qu'il s'agissait de pressions suite à ses positions ultraconservatrices sur l'avortement, le soutien des thérapies de réorientation sexuelle en direction des homosexuelles ou de défense envers la cause indépendiste catale.

Mais le 6 septembre, patatras ! IL annonce qu'"il est tombé amoureux et qu'il veut faire les choses correctement". Lorsque les Espagnols apprennent que le fruit de son amour est une écrivaine de romans érotiques, le pays est abasourdi. Les fidèles de Solsona se disent "déçus" et souligne le caractère "lamentable" de son comportement. Et la Sœur Lucia Caram, personnalité médiatique religieuse en Espagne, considère ce choix uniquement dû à une faiblesse psychologique » et un « déséquilibre mental ».

