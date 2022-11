En Chine, des moutons tournent en rond sans s’arrêter depuis 18 jours

Des vidéos montrent un troupeau de mouton marcher en cercle inlassablement et sans raison apparente. Fait encore plus surprenant, le phénomène a commencé le 4 novembre dernier

Une vidéo publiée la semaine dernière sur le compte Twitter du People's Daily, un média affilié à l'État chinois, fait état d’un troupeau de mouton qui marche en cercle presque concentrique depuis le 4 novembre. Les faits se déroulent en Mongolie Intérieure, en Chine.

À l'époque, le média a déclaré que la cause de ce comportement était un mystère.

Internet s'est immédiatement emparé de l'affaire, apportant son lot de réponses plus ou moins farfelues. Certains suggèrent qu'un épisode des X-Files est en préparation, ou que les moutons étaient entrés dans une « spirale de la mort » (un phénomène qui n'existe pas), tandis que d'autres ont avancé qu'il s'agissait simplement de moutons faisant… ce que font des moutons suivant leur chef.

Une hypothèse plus plausible est que les moutons souffrent de listériose, une infection neurologique causée par une bactérie que l'on trouve couramment dans les aliments pour bétail et dans le sol, et plus souvent dans les matières végétales en décomposition et dans la boue.

La bactérie Listeria monocytogenes provoque une infection asymétrique du tronc cérébral, qui peut entraîner une paralysie d'un côté du visage de l'animal et des mouvements circulaires incessants, ce qui lui vaut le surnom de « maladie des cercles ».

Pourtant, selon Andrew Fisher, professeur de médecine de production bovine et ovine à l'université de Melbourne, un certain nombre d'indices laissent penser que la maladie des cercles n'est pas à l'origine du comportement observé dans la vidéo.

« En général, la maladie ne touche pas la moitié du troupeau, mais entre 1 et 10 % des animaux », a déclaré le professeur Fisher.

Les animaux atteints de listériose ne se déplacent pas non plus en cercles concentriques, mais se laissent aller à leur propre rythme.

Le professeur Fisher a déclaré que les animaux pourraient avoir développé une réponse comportementale au fait d'être maintenus dans une petite zone confinée. Il a déclaré que par le passé, lorsque les animaux de zoo étaient maintenus dans de petits enclos avec peu de stimuli, ils pouvaient présenter une « stimulation stéréotypée ».

« Dans ce scénario, ils ont une trajectoire très définie ou cohérente, invariable. « On peut soupçonner qu'il se passe quelque chose derrière la vidéo que nous ne voyons pas », a-t-il ajouté.

Emma Doyle, experte en élevage et chargée de cours à l'école des sciences environnementales et rurales de l'université de Nouvelle-Angleterre, est plus directe.

Dès que je l'ai regardé, j'ai pensé : « Je n'ai jamais vu de moutons agir de la sorte ». « Cela semble un peu douteux. On dirait qu'ils ont mis quelque chose au milieu pour les empêcher d’entrer ».

Le Dr Doyle a déclaré qu'il serait très improbable que les moutons forment une forme concentrique aussi parfaite, sans une sorte d'interférence.

Enfin, les sources rapportent que les animaux marchent en cercle pendant depuis plus de deux semaines. « Ils ne vont pas passer 12 jours sans eau ni nourriture », a déclaré le Dr Doyle. On peut donc en déduire que les animaux quittent le cercle pour aller chercher de la nourriture et de l'eau avant de le rejoindre.

« C'est très mystérieux et à première vue, cela ressemble un peu à un canular », a déclaré le Dr Doyle. Le mystère reste entier.