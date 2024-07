En cherchant les toilettes, une passagère ouvre la porte de sortie de secours d’un avion

Une passagère qui prenait l’avion pour la première fois a ouvert la porte de secours d’un avion et déployé le toboggan d’urgence d’un Airbus A320 à l’aéroport de Quzhou, en Chine.

Alors qu’elle cherchait les toilettes, une passagère qui prenait l’avion pour la première fois, a ouvert la porte de secours d’un avion et déployé par la même occasion le toboggan d’urgence d’un Airbus A320 à l’aéroport de Quzhou, dans la province du Zhejiang en Chine.

« Il n’y a eu aucun bruit lorsque le toboggan s’est déployé », a précisé un passager au Chongqing Morning Post. « Lorsque le toboggan d’évacuation est sorti, même les hôtesses de l’air ont été surprises », a précisé un autre au South China Morning Post cité par le New York Times.

Suite à cet incident survenu vers 20h45 le 4 juillet, le vol d’Air China à destination de Chengdu n’a donc pas pu décoller comme prévu. « Ils ont annoncé un nouveau retard, puis ont annulé le vol et nous ont emmenés dans un hôtel », a ajouté un témoin.

La passagère a confirmé à la police qu’elle prenait l’avion pour la première fois, mais elle risque quand même de devoir payer des dommages et intérêts. « Selon l’avion, l’ouverture d’une porte de secours peut coûter entre 100 000 et 200 000 yuans (12 700 et 25 000 euros) et immobiliser l’avion pendant plusieurs jours », a expliqué un expert de l’aviation cité par Shine.

« Presque toutes les sorties d’avion s’ouvrent vers l’intérieur. Certaines se rétractent vers le haut dans le plafond, d’autres se balancent vers l’extérieur, mais elles s’ouvrent d’abord vers l’intérieur », note Patrick Smith, pilote de ligne et auteur du blog Ask The Pilot. En revanche, lorsqu’un avion vole à son altitude de croisière (10 000 m), une porte est verrouillée électroniquement et ne peut donc pas s’ouvrir.

En mai 2023, en Corée du sud, le passager d’un A321 opéré par Asian Airlines était parvenu à ouvrir une issue de secours en pleine phase d’atterrissage, à environ 200 m du sol. Bertrand Vilmer, expert en aéronautique au cabinet de conseil Icare, expliquait au Parisien qu’à « cette altitude il n’y a pas de dépressurisation », ce qui empêchait les passagers d’être aspirés dehors. L’incident avait tout de même fait une dizaine de blessés légers.