Elon Musk offre de payer les frais de justice pour les employés virés à cause de leurs tweets

Le propriétaire de Twitter a déclaré sur la plateforme vouloir aider les personnes ayant des problèmes au travail à cause de leurs tweets ou likes. Une aide qu'il souhaite "sans limite".

On le sait determiné à faire parler de lui et bousculer la bienséance, et Elon Musk vient encore de réussir les deux. Le patron de feu Twitter, désormais nommé X, entend bien s'affirmer comme le gardien sacré de la liberté d'expression sur son réseau social, quitte visiblement à mettre la main à la patte pour faire respecter ce droit. Ainsi, dans un tweet publié ce 6 août, le milliardaire s'est dit prêt à payer rubis sur ongle les frais de justice de toute personne le lui demandant, à la condition de passer injustement devant les tribunaux sous le prétexte de son comportement sur le réseau social.

"Si vous avez été injustement traité par votre employeur à cause de ce que vous avez publié ou aimé sur cette plateforme, nous financerons vos frais de justice." a offert Elon Musk, ajoutant une de ses promesses dont il a le secret pour faire le buzz : "Pas de limite."

Aussitôt, le patron de twitter étant très largement suivi, des cas ont été présentés dans les commentaires, et notamment un spécialiste en santé publique et épidémiologiste allemand, Dr. Friedrich Purner, prétendant que son employeur aurait exigé qu'il supprime son compte Twitter puis, de par son refus, l'aurait rétrogradé puis licencié. Cependant, soulevant mécaniquement un problème majeur de la méthode Musk, sa version a instantanément été mise en cause par certains internautes relevant ses positions controversées dans le milieu médical, bien au delà de Twitter.

De quoi transformer un joli coup de pub en véritable casse-tête dés lors qu'il s'agit d'appliquer réellement la promesse donnée, d'autant qu'une autre question de pose : celle de la provenance des fonds servant à financer ces frais de justice. Si Elon Musk est très riche en théorie, sa richesse vient essentiellement de ses part dans ses fleurons Tesla et SpaceX. Twitter lui même est toujours largement déficitaire, de l'aveux même de M. Musk il y a quelques semaines, lorsqu'il s'était plaint que le réseau social ait perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires. Par ailleurs, certaines factures, celles des locaux du siège social à San Francisco, sont également restées longtemps impayées.

"Nous devons parvenir à un flux de trésorerie positif avant d'avoir le luxe de faire quoi que ce soit d'autre", avait alors précisé Elon Musk. Par sûr que l'état des comptes permettent de réaliser pareille lubie.