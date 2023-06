Elon Musk ne compte pas devenir Président des Etats-Unis

Ce lundi, une interview de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, patron de l'entreprise de voitures électrique Tesla sera diffusée sur France 2. Il devrait y balayer les ambitions politiques que certains lui prêtent pour la prochaine élection présidentielle américaine. A une question du journaliste sur le sujet, M. Musk n'hésite pas : "Non, je n'ai pas envie." répond-t-il du tac au tac. Et si Elon Musk, dont on dit qu'il ne manque pas d'estime de lui-même, ne souhaite pas devenir président des Etats-Unis c'est que la fonction lui apparaît comme trop contrainte. "La Constitution américaine est telle que le poste du président est dans une situation ou une position très, très limitée", explique-t-il.

Enchaînant sur ses principales ambitions, plus industrielles, il ajoute : "Si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars pour envoyer des gens vivre là-bas. Je ne pourrais pas créer des véhicules électriques durables". Le président des Etats Unis ne peut en effet rester capitaine d'industrie et doit confier la gestion de ses affaires à un tiers, et ce afin d'éviter les conflits d'intérêts. Donald Trump avait dû s'y résoudre après avoir initialement voulu conserver la tête de son empire financier. De quoi durablement handicaper les projets de M. Musk dans l'automobile avec Tesla et dans l'aéronautique avec SpaceX

Pour autant, le dilemme entre politique et affaires ne se présentera pas à l'homme le plus riche du monde, par ailleurs inquiet vis-à-vis de l'intelligence artificielle. En effet, Elon Musk est né en Afrique du Sud, à Pretoria. Il n'est donc pas un "natural-born citizen", un citoyen américain de naissance comme l'exige la Constitution américaine pour se présenter au poste suprême aux Etats-Unis. Mais il pourra se consoler avec l'accueil que lui a réservé le salon VivaTech dont il était l'invité d'honneur, et durant lequel il a participé vendredi 16 juin à une table ronde au Dôme de Paris.