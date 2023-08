Elon Musk annonce la fin de la possibilité de "bloquer" des utilisateurs sur X, ex-Twitter

C'était un des marqueurs les plus identifiés de la plateforme et un outil très largement usité, et pourtant, pour le brillant génie Elon Musk, elle "n'a pas de sens". Après avoir changé le nom de son nouveau réseau social en "X", le milliardaire ne semble pas se lasser de dépouiller ce qui faisait pour beaucoup le charme du petit oiseau bleu. Annonçant les changements comme à son habitudes, dans un thread décousu et impulsifs, le patron de Tesla a dévoilé que les jours de la fonction "bloquer" étaient comptés, avec une exception pour les messages privés.

Pour l'heure, la fonction est toujours disponible, décrite par le centre d'assistance de X comme permettant de "maîtriser la façon dont vous interagissez avec les autres comptes sur Twitter. Elle permet aux personnes d'empêcher que certains comptes les contactent, voient leurs Tweets et les suivent". Cette fonctionnalité s'avère cruciale dans les cas de cyber-harcèlements, permettant aux victimes d'éviter de recevoir des réponses de leurs harceleurs en dessous de leurs publications.

Interpellé sur le sujet, Elon Musk rappelle l'existence d'une fonction similaire, celle qui consiste à "masquer" un compte, pour ne plus voir les réponses ou publications postées, cependant le masquage ne s'applique pas aux messages privés et il n'empêche pas les comptes coupables de vous suivre et même de vous répondre. De quoi faire déjà profondément regretter le bouton rouge à une large partie des utilisateurs, d'autant qu'il n'a pas été précisé par Elon Musk quand la fonctionnalité "Bloquer" cesserait d'être disponible.

Ce n'est pas la première fois que le milliardaire s'attaque au fonctionnement du réseau social. Les abonnés à Twitter Blue, en monnayant les 10 euros nécessaires chaque mois, ont ainsi vu leurs tweets devenir "prioritaires", tandis que depuis quelques jours, l'application Tweetdeck est limitée aux comptes X Premium. Les comptes payants sont mis en avant par l'algorithme de la plateforme.