Elon Musk, a eu une liaison avec la femme de Sergey Brin, le cofondateur de Google qui a, depuis, divorcé

Elon Musk

Vous pourriez penser qu'il ne peut pas y avoir d'autre rebondissement dans l'étonnante histoire de la vie d'Elon Musk. Pourtant il y en a écrit le quotidien britannique Daily Mail.

Elon Musk a déjà admis avoir secrètement engendré des jumeaux avec un ecollègue, s'est précipité pour acheter Twitter uniquement pour annuler ce deal à 44 milliards de dollars, puis a vu l'un de ses enfants chercher à changer de nom parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec lui.

Hier, le Wall Street Journal (WSJ) a évoqué ce qui est sûrement l'ultime histoire de trahison entre milliardaires : Musk, l'homme le plus riche du monde, a eu une « brève » liaison avec la femme de son ami de longue date et ancien allié commercial Sergey Brin.

Brin, qui a cofondé Google, est le septième homme le plus riche du monde.

L'affaire, selon le WSJ, s'est produite en décembre et a conduit à l'effondrement rapide du mariage de Brin avec la superbe brune Nicole Shanahan, sa deuxième épouse et la mère de sa jeune fille. Brin, magnat de la technologie, a demandé le divorce en janvier, invoquant des différences irréconciliables.

Brin et sa femme avaient été largement considérés comme le couple le plus glamour du monde de la technologie – et parmi les plus puissants de la planète. Au cours des mois qui ont suivi, Brin s'est progressivement débarrassé de tous ses investissements dans les nombreuses entreprises de Musk.

On se souvient que Brin, génie de la technologie, avait prêté à Musk 500 000 $, ce qui a empêché sa société Tesla de couler il y a 14 ans, au plus fort de la crise financière de 2008.

Autre détail : en décembre, le mois pendant lequel Musk aurait couché avec la femme de Brin, il célébrait également l'arrivée d'une petite fille via une mère porteuse avec sa petite amie occasionnelle, la chanteuse Grimes...

Elon Musk a présenté ses excuses à Brin, mais les deux hommes n'ont plus de contact semble-t-il.