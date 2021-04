Dans cette photo d'archive prise en octobre 2019, la reine Elizabeth II salue la foule lors d'une visite au Haig Housing Trust à Morden, au sud-ouest de Londres. Elizabeth II fête ses 95 ans ce mercredi 21 avril.

Elizabeth II se dit « profondément touchée » par les messages reçus après la mort du prince Philip. Il s'agit de sa première prise de parole publique sur ce sujet. La reine a signé un message transmis par le palais de Buckingham à l'occasion de son 95ème anniversaire.

« Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés, et on continue de nous rappeler que Philip a eu un impact extraordinaire sur d'innombrables personnes tout au long de sa vie ».

Elle a révélé qu’elle avait « reçu de nombreux messages de vœux » à l'occasion de ses 95 ans, ce qu'elle « apprécie beaucoup ».

La reine Elizabeth II vit son premier anniversaire sans le prince Philip.

L’anniversaire de la reine intervient en plein deuil pour la famille royale. Les événements publics liés à cette occasion comme la publication d'un portrait officiel ont été annulés.

Philip, le duc d'Edimbourg, est mort le 9 avril au château de Windsor à l'âge de 99 ans. Ses obsèques étaient organisées samedi dernier.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a adressé ses « voeux chaleureux » à l'occasion du 95ème anniversaire de la reine Elizabeth II.

La période de deuil pour la famille royale s'achèvera vendredi et la reine reprendra ses engagements officiels.