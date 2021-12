Élection Miss France 2022 : Diane Leyre élue grâce au vote du jury

Miss Martinique Floriane Bascou et Miss Ile-de-France Diane Leyre attendent le résultat de l'élection Miss France 2022 à Caen, le 11 décembre 2021.

La jeune francilienne de 24 ans a été élue Miss France 2022 face à 28 candidates.

Aussitôt couronnée, Diane Leyre a commencé l’incontournable tournée des médias.

La nouvelle ambassadrice, plus « excitée » que « fatiguée », a réagit aux nombreuses critiques suscitées par ce concours : « Je ne me suis d'ailleurs jamais sentie aussi féministe que quand je suis montée sur scène aux côtés des autres candidates », a-t-elle assuré. « Je pense que quand on a entre 18 et 24 ans, qu'on prend le micro, qu'on défile en maillot de bain devant des millions de téléspectateurs et qu'on décide de prendre le pouvoir de notre vie, c'est ça, être féministe ».

Elle a notamment affirmé avoir « pris du recul » face à la plainte déposée par « Osez le féminisme ». « J'ai laissé ça dans les mains de la justice. J'ai lu les différents avis, chacun a son avis », a-t-elle poursuivi. « Mais pour en avoir parlé avec les autres candidates, aucune de nous ne s'est sentie obligée d'être là, ne s'est sentie freinée par les règles de Miss France, non, nous étions totalement à l'aise et fières d'être sur scène ».

Miss Tahiti est arrivée en seconde position devant Miss Martinique, suivie de Miss Normandie et Miss Alsace.