Des composés du cannabis seraient-ils efficaces contre la Covid-19 ?

Selon une étude américaine, des propriétés du cannabis bloqueraient l'entrée du SARS-CoV-2 dans des cellules cultivées en laboratoire.

Des composés du cannabis intéressent les scientifiques. Au sein de l'Université de l'Oregon, une équipe a testé les propriétés antivirales de deux cannabinoïdes, le CBDA et le CBGA, dans des expériences in vitro.

Les plantes contiennent des molécules aux potentiels thérapeutiques. Les scientifiques s’intéressent notamment au cannabis (Cannabis sativa) et sa version non-psychotrope, le chanvre. Parmi les 170 métabolites secondaires sécrétés par le cannabis, une famille en particulier fait l'objet de la plupart des recherches scientifiques, il s’agit des cannabinoïdes. Ils se fixent sur les récepteurs du même nom à travers tout le corps et ont des propriétés pharmacologiques intéressantes pour le traitement de certaines maladies. Les plus étudiés sont le THC et le CBD.

Dans une étude récente publiée dans Journal of Nature Products, une équipe de l'Institut Linus-Pauling, et de l'université de science et médecine de l’Oregon a montré la capacité de plusieurs cannabinoïdes à bloquer l'entrée du SARS-CoV-2 dans des cellules cultivées en laboratoire. Ces résultats préliminaires n'indiquent cependant pas que les cannabinoïdes sont des traitements efficaces contre le SARS-CoV-2.

Selon cette étude, le CBDA, un des composés du cannabis, bloque l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules in vitro. Le CBGA a une action comparable.

Ces deux molécules sont capables de se lier à la protéine du coronavirus et de ses variants. Le CBDA et CBGA pourraient être plus efficaces mélangés en cocktail que seuls puisque leurs modes d'action sont compatibles. Pour s'assurer des bénéfices réels de ces molécules face au coronavirus, des recherches plus poussées sont nécessaires.

Ces deux composés présents dans le chanvre (l'acide cannabigérolique, connu sous le nom de CBGA, et l'acide cannabidiolique, connu sous le nom de CBDA) seraient donc capables d'empêcher le Covid-19 de pénétrer dans les cellules saines, selon une étude menée par des chercheurs de l'Oregon State University (OSU) et de l'Oregon Health and Science University.

Les résultats de l'étude ont permis aux scientifiques d'identifier que le chanvre était la plante qui fonctionnait le mieux pour bloquer les récepteurs de la protéine de pointe du SARS-Cov-2.

Le CBGA et le CBDA sont naturellement présents et abondants dans le chanvre et les extraits de chanvre, rapporte l'auteur principal de l'étude, Richard van Breemen du Global Hemp Innovation Center d'OSU :

« Ce ne sont pas des substances contrôlées comme le THC, l'ingrédient psychoactif de la marijuana, et elles ont un bon profil de sécurité chez l'être humain ».

Ces deux acides pourraient être récoltés séparément afin de fabriquer un médicament spécifique.

C'est pendant la croissance de la plante de cannabis que le CBGA prend forme, tandis que le CBDA est souvent converti en CBD, l'ingrédient clé du cannabis récréatif et médicinal.

Selon Richard Van Breemen, « ces composés peuvent être pris par voie orale et ont une longue histoire d'utilisation sécurisée chez l'être humain ». Ces deux acides ont été très efficaces contre les variants Alpha et Bêta du coronavirus. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient également fonctionner contre Omicron et de futures mutations.

Richard Van Breemen, Ruth Muchiri du College of Pharmacy et du Linus Pauling Institute et cinq scientifiques de l'OHSU ont identifié les deux acides cannabinoïdes via une technique de criblage basée sur la spectrométrie de masse inventée dans le laboratoire de van Breemen.

L'équipe de Van Breemen a examiné une gamme de plantes utilisées comme compléments alimentaires, notamment le trèfle rouge, l'igname sauvage, le houblon et trois espèces de réglisse.

Un article précédent dans le Journal of the American Society for Mass Spectrometry décrivait l'adaptation de la nouvelle méthode, la spectrométrie de masse par sélection d'affinité, pour trouver des médicaments qui cibleraient la protéine de pointe du SRAS-CoV-2.

Dans les recherches ultérieures, des tests en laboratoire ont montré que l'acide cannabigérolique et l'acide cannabidiolique empêchaient l'infection des cellules épithéliales humaines par la protéine de pointe du coronavirus et empêchaient l'entrée du SRAS-CoV-2 dans les cellules.