Démission de Vince McMahon, grand patron du catch et du MMA, accusé d'agressions sexuelles

Vince McMahon a annoncé vendredi sa démission.

Vince McMahon, l’homme à la tête de la holding TKO Group, regroupant la ligue professionnelle américaine de catch (WWE) et celle d'arts martiaux mixtes (MMA) UFC, a annoncé vendredi sa démission suite à un scandale. Janel Grant, une ancienne employée de la WWE, a porté plainte jeudi devant un tribunal du Connecticut contre cette entreprise et son ancien patron, ainsi que contre un autre dirigeant John Laurinaitis, pour « agression sexuelle », « exploitation » et « violences psychologiques ».

Dans un communiqué, Vince McMahon a réfuté les accusations et annoncé qu'il démissionnait du conseil d'administration de TKO Group, holding née en avril dernier de la fusion de la WWE, dont il est le co-fondateur, et de l'UFC, la principale organisation de MMA.

« J'ai l'intention de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j'attends de pouvoir laver mon honneur ».

Janel Grant accuse Vince McMahon de l'avoir contrainte à entretenir une « relation intime », d'avoir partagé avec des collègues masculins des photos et vidéos d'elle à caractère sexuel, et de l'avoir soumise à des « exigences sexuelles perverses croissantes », incluant des relations intimes avec d'autres hommes.

McMahon a racheté à son père en 1982 la World Wrestling Federation (WWF), la transformant en 2002 en World Wrestling Entertainement (WWE).

En 2022, Vince McMahon avait été poussé au départ à la suite d'accusations de relations extraconjugales mais aussi de harcèlements sexuels, des affaires marquées par la signature d'accords de confidentialité à hauteur de plusieurs millions de dollars. McMahon était revenu à la tête de l'entreprise quelques mois plus tard, avant de piloter la fusion de la WWE avec l'UFC, la nouvelle holding prenant le nom de TKO Group.