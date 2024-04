Dans le Cher, une maison à vendre à 1 euro seulement

Pour attirer les acheteurs et redynamiser son centre-ville, la commune de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, a décidé de vendre une maison appartenant à la municipalité pour le prix symbolique de un euro. La démarche s’inscrit dans le cadre d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), lancée fin 2020 par la ville de moins de 10.000 habitants.

« Ce dispositif a pour objectif d’encourager la rénovation du bâti ancien, de réduire le nombre de logements vacants et surtout de revitaliser le centre-ville », a confié à Ouest-France l'adjoint en charge de l’Urbanisme, Francis Blondieau.

Depuis le début de l'appel à candidatures le 1er avril, 67 personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour cette maison située dans le centre-ville de la commune, selon la municipalité. Son véritable prix se situerait autour de 30 000 euros.

À l’abandon depuis plus de 12 ans, l'habitation d'environ 77 m2, répartis sur deux niveaux, comprend une cuisine, une pièce de vie et des toilettes au rez-de-chaussée, ainsi que deux chambres et une salle de bains à l’étage. Le bien dispose également d'une cour d’environ 13 m2 et d'un garage de 16 m2.

Pour postuler, il suffit de déposer un dossier de candidature d'ici au 15 juin. Pour ce faire, une condition : ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale depuis deux ans et surtout s'engager à habiter le logement « de façon permanente, pour une durée minimale de 10 ans ».

Pour acquérir cette habitation, les frais de notaires sont estimés à 2500 euros. Mais surtout, l'achat de cette maison est conditionné à la réalisation de travaux, estimés à 127 800 euros, s'ils sont intégralement effectués par des entreprises du bâtiment. La municipalité s'engage à accompagner le futur propriétaire dans ses démarches, avec des subventions « non négligeables » à la clé, promet Francis Blondieau.