Covid-19 : le festival Solidays est officiellement annulé pour la deuxième année consécutive

Solidays festival concert

Le festival de musique Solidays, initialement prévu du 18 au 20 juin prochain, est officiellement annulé, selon des précisions ce mercredi 10 février des organisateurs. Le festival n'aura donc pas lieu pour la deuxième année consécutive, après l'annulation de l'édition 2020. Le festival, organisé par Solidarité Sida avait réuni près 230 000 personnes en 2019, selon des informations de Franceinfo.

La décision de cette annulation est liée aux nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire.

Luc Barruet, le directeur du Festival, s’est exprimée sur les ondes de France Inter :

« Ça fait des semaines et des semaines qu'on cultive l'espoir, qu'on se dit qu'on espère que ça ira mieux après les vacances de Noël, que le contexte nous permettra de croire que cet été il y aura des festivals en plein air, en grande jauge et debout... sauf que cette hypothèse est tellement hypothétique que Solidarités Sida doit la remettre en question et doit concentrer son temps et son énergie à aller chercher l'argent pour soutenir des programmes d'aide aux malades et de prévention que Solidays ne permettra pas de générer cette année ».

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a assuré ce mercredi que l'été ne se passerait pas sans festival.